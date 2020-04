Arlbergbahnstrecke wegen Bauarbeiten übers Wochenende zu

Innsbruck – Aufgrund wichtiger Instandhaltungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke im Zeitraum von 25. April (7.30 Uhr) bis 27. April 2020 (16 Uhr) zwischen Ötztal-Bahnhof und Feldkirch für den Zugverkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Reisenden werden aber auch ersucht, sich rechtzeitig im Vorfeld zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen. Außerdem wird in Feldkirch Altenstadt die Fahrbahn der Eisenbahnkreuzung Reichsstraße erneuert, wodurch es in diesem Bereich von 25. bis 28. April 2020 ebenfalls zu Einschränkungen kommt.

Für die Fernverkehrszüge wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ötztal und Feldkirch eingerichtet. Dabei ist auf die farbliche Kennzeichnung der Busse zu achten: Die rot gekennzeichneten Fernverkehrsbusse steuern alle Zwischenausstiege zwischen Ötztal und Feldkirch. Die grün gekennzeichneten Fernverkehrsbusse fahren direkt vom Einstiegsort ohne Zwischenhalt nach Feldkirch bzw. nach Ötztal. Für die Nahverkehrszüge auf der Tiroler Seite wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ötztal und Landeck-Zams eingerichtet. Diese Busse sind gelb gekennzeichnet und halten in Roppen, Imst-Pitztal, Imsterberg sowie Schönwies.

Bei den Erhaltungsarbeiten entlang der Arlbergbahnstrecke, die an mehreren Abschnitten gleichzeitig stattfinden, werden zwischen Landeck und Pians bzw. Wald und Dalaas 900 Meter Schienen und Schwellen getauscht. Zwischen Imst und Flirsch muss auf einer Länge von rund 2200 Metern der Untergrund verstärkt werden. Entlang der Strecke werden Schweißarbeiten an Schienen und Schwellen sowie Erhaltungsarbeiten an den Entwässerungsdurchlässen durchgeführt. (TT)