Seelsorgerin Carola Mitteregger: „Unsicherheit erschüttert die Menschen“

Innsbruck – Normalerweise bietet Carola Mitteregger geistliche Begleitung an und betreut Personen in Lebenskrisen. Aber die momentane Zeit ist alles andere als normal. Deshalb hat Mitteregger vorübergehend die Arbeit gewechselt. In der Seelsorge im ursprünglichsten Wortsinn ist sie allerdings geblieben: Mitteregger ist eine von rund 40 fachkundigen Personen, die die Corona-Sorgen-Hotline betreuen. Die Hotline (0800/400 12) haben Land Tirol und Diözese Innsbruck zu Beginn der Corona-Krise für psychisch belastete und besorgte Bürger eingerichtet.