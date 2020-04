SPÖ-Politiker Andreas Schieder: „Erkenne bei Kurz eine Machthybris“

Schieder: Ich sehe die Arbeit gespalten. Im internationalen Vergleich liegt Österreich, was die Bekämpfung des Virus anlangt, sehr gut. Da wurden einerseits die richtigen Maßnahmen gesetzt, andererseits profitiert das Land von einem sehr guten Gesundheitssystem. Doch in den vergangenen Wochen erkenne ich immer mehr Fehler in der Regierungsarbeit. Wenn ich an die Erlässe denke, dann sind dies zum Teil willkürliche Entscheidungen.