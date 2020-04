Hilfe in der Krise: Plattform für die seelische Gesundheit ab heute online

Wien – Home-Office, Home-Schooling bzw. Kinderbetreuung zuhause, Jobverlust, Beschränkung der sozialen Kontakte, deutlich mehr Isolation – das kann derzeit erhebliche seelische Probleme bedeuten. Kanzleramtsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat deshalb in Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der SVS (Kasse der Selbstständigen und Bauern), der BVAEB (Beamte, Eisenbahner, Bergleute) und dem Bundesverband für Psychotherapie ein Angebot „für die seelische Gesundheit und Alltagsbewältigung“ in der Corona-Krise zusammengestellt.

Ziel sei es, „allen Menschen durch ein umfassendes Angebot die Sicherheit zu vermitteln, dass niemand in der Krise auf sich alleine gestellt ist“. Das Kernstück ist eine Plattform auf oesterreich.gv.at . Ab heute sollen dort alle Angebote, Hotlines gebündelt und übersichtlich dargestellt sein.

„Eine Ausnahmesituation wie jetzt kann negative Folgen für die seelische Gesundheit haben. Deshalb haben wir für alle Menschen, die Unterstützung benötigen, ein Gesamtpaket geschnürt. In der Corona-Krise ist keiner in Österreich alleine – jeder, der Hilfe braucht, wird auch Hilfe bekommen“, betont Raab. Das Angebot reiche von Tipps und Tricks für den Alltag über telefonische Beratung durch Experten und Expertinnen bis hin zu psychotherapeutischer Hilfe, die im Notfall in Anspruch genommen werden könne, erklärt die Minsterin.