Regierungsmitglieder spenden Monatsgehalt

Die Mitglieder der Bundesregierung werden als „Zeichen des Zusammenhalts“ jeweils ein Netto-Monatsgehalt an eine ausgewählte Organisation spenden. Das gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Montag gegenüber der APA bekannt. Details sollen in den kommenden Tagen geklärt werden.