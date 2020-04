110 Menschen wegen drei Lynchmorden in Indien festgenommen

Weil sie drei Männer mit Stöcken und Steinen getötet haben sollen, sind mindestens 110 Menschen in Indien festgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter hatten örtlichen Medien zufolge Gerüchte gehört, wonach ihre Opfer Kinder entführten, um deren Organe zu verkaufen. Unter den Festgenommenen befänden sich neun Minderjährige, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter.

Ähnliche Gerüchte hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder über soziale Netzwerke in Indien verbreitet, was zu mehreren Lynchmorden geführt hatte. Am Wochenende gingen Videos der brutalen Tat von vergangener Woche viral. Dort sah man etwa, wie eines der Opfer - ein 70-jähriger Asket - seine Angreifer bittet, sein Leben zu verschonen. Andere Aufnahmen zeigen, wie der Mob Polizisten schlägt.