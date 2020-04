Brand im Wiener Donauzentrum nach Stunden unter Kontrolle

Für die Wiener Berufsfeuerwehr hat es am Montag ein Deja Vu gegeben. Wie schon im März 2019 hat es im Donauzentrum (DZ) gebrannt, und zwar im gleichen Gebäudeteil wie damals. Der Alarm war gegen 14.00 Uhr eingegangen, beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge war die Rauchsäule über dem größten Wiener Einkaufszentrum schon von weitem zu sehen. Es war der Beginn einer stundenlangen Brandbekämpfung.

Aufgrund von rund 160 zum Einsatz gekommenen Feuerwehrleuten wurde im Laufe des Nachmittags zwangsläufig Alarmstufe 4 ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber der APA - Austria Presse Agentur 39 Feuerwehr-Fahrzeuge an Ort und Stelle. Der Bereich rund um das DZ wurde großräumig gesperrt. Der in Flammen gestandene Dachteil war schon vor gut 13 Monaten betroffen, als ein Brand des Einkaufszentrums die Wiener in Atem gehalten hatte.