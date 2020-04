Ex-Hirscher-Coach Pircher neuer ÖSV-RTL-Trainer

Das Riesentorlaufteam der österreichischen Ski-Herren wird ab sofort von Michael Pircher trainiert. Das gab der ÖSV am Montag bekannt. Der 44-jährige Steirer, von 2012 bis 2019 Erfolgscoach von Marcel Hirscher, tritt damit die Nachfolge des Tirolers Benjamin Prantner an.

In der vergangenen Saison waren die heimischen Riesentorläufer von der Spitze weit entfernt. Roland Leitinger beendete den Disziplinen-Weltcup als bester Österreicher auf dem 17. Platz. „Die Ausgangssituation ist nicht die beste, aber am Ende der Saison möchten wir zwei Athleten in den Top-15 und ein kompaktes Riesentorlauf-Team haben“, kündigte Pircher an.