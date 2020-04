Queen wird 94 - Feierlichkeiten wegen Coronavirus abgesagt

Die britische Königin Elizabeth II. wird am Dienstag 94 Jahre alt - und für viele Briten wäre das ein Grund zum Feiern. Die Queen erfreut sich offenkundig noch immer bester Gesundheit. Doch ihr Geburtstag wird in diesem Jahr von der Coronavirus-Pandemie überschattet. Anders als üblich wird es diesmal keinen Kanonensalut in London geben.