Schärfere Maßnahmen gegen das Ghostwriting an Unis geplant

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) plant schärfere Maßnahmen gegen das Ghostwriting an Universitäten. Künftig sollen Personen, die akademische Arbeiten entgeltlich für andere verfassen, bestraft werden, so Faßmann in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS. Dafür soll das Universitätsgesetz (UG) geändert werden.