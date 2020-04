Lockerung des Besuchsverbots in Altenheimen in Aussicht

Der Wunsch von Angehörigen und Bewohnern von Seniorenheimen, nach sechs Wochen Besuchsverbot wieder persönlichen Kontakt miteinander haben zu dürfen, wird inzwischen an alle Sozialreferenten der Länder herangetragen. In einer Videokonferenz Montagabend mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) meinte dieser, „in den nächsten Tagen Empfehlungen erarbeiten zu lassen“, teilte sein Büro mit.

Die Stadt Salzburg lockert ungeachtet dessen bereits ab der ersten Maiwoche die Besuchsverbote. In den sechs kommunalen Seniorenheimen der Stadt Salzburg werden schrittweise Besuchsboxen - kleine mit Plexiglasscheiben unterteilte Räume - eingerichtet, hatte am Montagnachmittag Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) auf APA-Anfrage berichtet. „Wir wollen allmählich zu so etwas wie Normalität zurückkehren.“ Klar sei aber auch: „Natürlich kann nicht jeder kommen, wie es ihm passt. Das geht nur nach Terminvereinbarung.“