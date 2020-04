Innsbruck – Damit die von den Corona-Maßnahmen (Schließungen etc.) betroffenen Betriebe über die Runden kommen, übernimmt der Bund Haftungen für „Corona-­Kredite“, die die Betriebe bei Banken aufnehmen, um in der Krise nicht pleitezugehen. Im Fall der besonders betroffenen Tourismusbetriebe wie beispielsweise Hotels, Restaurants etc. wird diese Haftung von der Hotel-und Tourismusbank (ÖHT) übernommen. Zusätzlich gibt das Land Tirol bei solchen Überbrückungskrediten mit Staatshaftungen einen Zinszuschuss von bis zu 1,5 Prozent. Sprich: Das Land – also der Steuerzahler – zahlt bei solchen Corona-Krediten einen Großteil der Zinsen.