Donauzentrum-Feuer in der Nacht gelöscht

Der am Montagnachmittag am Dach des Wiener Donauzentrums ausgebrochene Brand ist nach gut neun Stunden in der Nacht gelöscht worden. Gegen 23.00 Uhr gab es „Brand aus“, sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer Dienstagfrüh. Die Nacharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Ein Feuermehrmann war verletzt in ein Spital gebracht worden, sechs weitere Personen wurden ambulant von der Rettung betreut.