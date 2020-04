Israel gedenkt inmitten Corona-Krise der Opfer des Holocaust

Israel hat inmitten der Corona-Krise der Opfer des Holocaust gedacht. Landesweit heulten am Dienstagvormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Menschen, die trotz Ausgangsbeschränkungen unterwegs waren, hielten im Gedenken an die sechs Millionen durch die Nazis ermordeten Juden inne. Andere verharrten zuhause in stillem Gedenken, viele stellten sich auf ihre Balkone.