Schnipp, schnapp – selber Hand am Haar anlegen? So geht's

Schonungslos offenbart der Blick in den Spiegel die haarige, aber harte Realität. Stirnfransen, die in die Augen hängen, ausgetrocknete Haarspitzen, herausgewachsene Konturen offenbaren: Der Friseurbesuch ist mehr als überfällig. Zuhause liegt die Küchenschere herum, Zeit ist vorhanden – warum also nicht selbst an der Kopfbehaarung Hand anlegen?