Buchhandel nach Handelsöffnung „vorsichtig optimistisch“

Nach der ersten Woche der - teilweisen - Wiedereröffnung vermeldet die Buchhandlungskette Thalia „erfreuliche“ Zahlen. Seit der Wiedereröffnung von sechs Buchhandlungen am 14. April und der Ermöglichung von Filialabholung haben sich die Umsätze an den jeweiligen Standorten auf Vorjahresniveau eingependelt, wie es am Dienstag hieß. Dennoch äußert das Unternehmen sein „Unverständnis, warum in Österreich nicht - wie auch bei unseren deutschen Nachbarn - Buchhandlungen von der Flächenbegrenzung ausgenommen sind“.