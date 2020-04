Eingangskontrollen in Wiener Bundesgärten nur diese Woche

Die Zutrittskontrollen zu den Bundesgärten in Wien werden nach dieser Woche eingestellt. Das hat Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) am Dienstag via Twitter angekündigt. Sie habe mit der Polizei vereinbart, dass die Eingänge danach nicht weiter überwacht werden. Denn, so begründete sie den Schritt, die Besucher würden sich an die Regeln halten. Auch sei der befürchtete Ansturm ausgeblieben.