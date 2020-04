Ex-Blümel-Bürochef wird Leiter des Verfassungsdienstes

Die Regierung besetzt zwei Schlüsselstellen ihrer Verwaltung neu: Wie das Kanzleramt der APA am Dienstag mitgeteilt hat, wird Albert Posch - der frühere Bürochef des damaligen Kanzleramtsministers Gernot Blümel (ÖVP) - nun fix die Leitung des Verfassungsdienstes übernehmen. Und die Budget-Sektion im Finanzministerium könnte frei werden, wenn Sektionschefin Helga Berger zum EU-Rechnungshof wechselt.

Der Verfassungsdienst vertritt die Regierung in Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und berät sie in Verfassungs- und Grundrechtsfragen. Bedenken gegen Gesetzesvorhaben einzelner Ministerien werden im Begutachtungsverfahren auch öffentlich deponiert. Für besonderes Aufsehen sorgte zuletzt aber auch das Ausbleiben öffentlicher Stellungnahmen zu umstrittenen Vorhaben - etwa zum „Standortentwicklungsgesetz“ 2018. Auch zu den Maßnahmen in der Coronakrise liegt keine öffentliche Einschätzung des Verfassungsdienstes vor.