Innsbruck, Schwaz – Knödel werden schon jetzt in großen Mengen produziert und eingefroren, an neuen Rezeptideen gefeilt. „Und außerdem gilt es, die defekte Materialseilbahn zu reparieren. Bisher müssen wir zu Fuß oder mit den Tourenski rauf“, sagt Christian Lorenz, dem geschäftige Tage ins Haus stehen. Alles soll für den 30. Mai angerichtet sein. Dann nämlich will er die Kellerjochhütte oberhalb von Schwaz für Besucher öffnen.