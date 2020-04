Österreichs erster Maskenautomat in Graz

Wer in Graz demnächst schnell einen Mund-Nasen-Schutz benötigt, kann diesen ganz einfach aus einem „Maskomaten“ ziehen: Das Beschäftigungsprojekt „Natur.Werk.Stadt.“ produziert die Schutz-Produkte, die hygienisch verpackt entnommen werden können. Die Bezahlung - eine freiwillige Spende an den Naturschutzbund Steiermark - erfolgt mittels Überweisung, wurde am Dienstag mitgeteilt.