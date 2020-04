Tiroler Bergretter zufrieden: „Die Disziplin ist sehr hoch“

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es waren eindringliche Appelle, die Vertreter von Land, Alpenverein und Bergrettung in der Karwoche an die Bevölkerung gerichtet haben. Zentrale Botschaft damals, kurz nach Aufhebung der Vollquarantäne: auf Skitouren, Wanderungen und Mountainbike-Ausflüge zu verzichten.

Dass das für die Tirolerinnen und Tiroler ein großes Opfer ist, räumt Hermann Spiegl, Landesleiter der Bergrettung Tirol, heute ein. Und auch wenn es die Menschen während der vergangenen zwei Wochen bei traumhaften Frühlingswetter wie erwartet trotzdem auf die Berge und in die Natur gezogen hat, zieht er eine durchaus positive Zwischenbilanz: „Ja, unsere Einsätze sind zwar leicht gestiegen, im Großen und Ganzen ist die Disziplin der Bevölkerung aber sehr hoch.“

Mit ein Grund sei sicher die Tatsache, dass wegen der Reisebeschränkungen praktisch keine Urlaubsgäste in den Tiroler Bergen unterwegs seien. Am Osterwochenende beispielsweise habe man gar keinen Einsatz verzeichnet. Aber tatsächlich verzichten laut Spiegl auch viele derzeit auf schwierige Touren oder gefährliche Routen, um nicht unnötig und leichtfertig Einsätze der Bergrettung zu provozieren. Denn diese sind angesichts der Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Helfer, aber auch zum Schutz des Verunglückten getroffen werden müssen, enorm:

„Das beginnt schon bei der gemeinsamen Anreise mit dem Einsatzfahrzeug, bei dem alle Insassen eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen müssen, weil für sie die Regeln einer Fahrgemeinschaft gelten“, erklärt der Bergrettungs-Landesleiter. Aber auch beim Einsatz selbst müssen Sicherheitsabstände so gut wie möglich eingehalten und der zu Rettende schließlich ebenfalls mit einer Schutzmaske ausgestattet werden. Dem Verunglückten nähern sich außerdem nur jene, die mit einer FFP2-Maske, einem Gesichtsschutz und einem speziellen Schutzmantel ausgerüstet sind. Der Leitfaden für dieses Vorgehen wurden vom fünfköpfigen Covid-Team der Bergrettung Tirol erstellt, das aus Medizinern und Spezialisten auf diesem Gebiet besteht.

Beim Schulungsbetrieb orientieren wir uns an den Lockerungsmaßnahmen für Schulen und Hotels. Hermann Spiegl (Landesleiter Bergrettung Tirol)

Eine gewisse Unruhe habe sich in den Ortsstellen breit gemacht, weil der so wichtige Schulungsbetrieb aufgrund der Corona-Krise völlig zum Erliegen gekommen ist. Dieser soll innerhalb der kommenden Wochen langsam Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden. „Wir orientieren uns dabei an den von der Bundesregierung vorgesehenen Lockerungsmaßnahmen für Schulen und Hotelbetriebe“, sagt Spiegl und hofft, dass es Anfang Mai so weit sein könnte.

Bei der Umsetzunge wolle man darauf achten, dass nur Kleingruppen zu maximal fünf Personen an einer Schulung teilnehmen. Es sollen zunächst außerdem auch keine mehrtägigen Kurse, sondern mehrere kleinere Tageskurse in verschiedenen Teilen Tirols abgehalten werden. Bevor es aber so weit ist, sollen die Mitglieder eine Hygieneschulung absolvieren, die gerade in Form eines Films zusammengestellt wird.