Bisher 491 Covid-19-Tote in Österreich

In Österreich sind bis Dienstagvormittag 14.873 positive Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegen (Stand 9.30 Uhr). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen wurde von Innen- und Gesundheitsministerium mit 491 beziffert, um 21 Tote mehr als Montagfrüh. 10.971 Menschen galten als wieder genesen, um 3,2 Prozent mehr als am Tag zuvor.