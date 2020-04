Online-Befragung: Verhalten von Mountainbikern im Fokus

Innsbruck – Radfahren in allen Varianten ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung in der Landeshauptstadt. Gerade die Innsbrucker Nordkette ist bei Bikern aller Varianten besonders beliebt, zuletzt wurde das Angebot für Downhiller ausgeweitet. Das bringt aber auch Nutzungskonflikte mit sich: Die Interessen von Waldbesitzern, Mountainbikern, Downhillern, Wanderern und Erholungssuchenden müssen dort unter einen Hut gebracht werden. Die Stadt Innsbruck unterstützt nun eine unabhängige wissenschaftliche Studie des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck, die Einstellungen und Verhaltensweisen von Mountainbikern und E-Bikern beleuchtet. „In Kooperation von Stadt, Universität und Bike-Community kann das Sportinstitut durch die Auswertung der Studie tiefere Einblicke in Erfordernisse, Verhaltensmuster und Konflikte der Sporttreibenden gewinnen. Zusätzlich sollen das städtische Bike-Angebot und das Erlebnis dieser Freizeitaktivitäten verbessert werden“, erklärt StR Elisabeth Mayr.