Großer ORF-Programmschwerpunkt zu 75 Jahre Kriegsende

110 Programmstunden bietet der ORF in seinem TV-Zeitgeschichteschwerpunkt zum Thema „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“. Generaldirektor Alexander Wrabetz hob am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz erneut die Bedeutung des ORF als „elektronisches Gedächtnis des Landes“ hervor - schließlich gelte es auch, an den Beginn der Zweiten Republik und an 65 Jahre Staatsvertrag zu erinnern.