Corona-Krise wird Unterernährung weltweit verschärfen

Im Vorjahr habe die Anzahl der Menschen mit einem akuten Mangel an ausreichend Essen bei 135 Millionen weltweit gelegen. Unter der drastischen Verschlechterung ihrer Ernährungslage durch die Folgen der Corona-Krise dürften besonders Menschen in ärmeren Staaten leiden, teilte das WFP in einem am Dienstag vorgestellten Bericht in Rom mit.