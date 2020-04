Ludwig will Freibad-Öffnung in Wien notfalls ohne Schwimmen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will der Bevölkerung im Sommer trotz Coronavirus den Zugang zu den Freibädern ermöglichen - notfalls auch ohne Badespaß. Sollte aus Sicherheitsgründen das Schwimmen nicht möglich sein, könnten zumindest die Liegeflächen als Erholungsraum genutzt werden, sagte Ludwig am Dienstag. Man sei dazu „in engen Gesprächen“ mit dem Bund.

Das Coronavirus bzw. die Bemühungen um dessen Eindämmung sorgen derzeit für eine Reihe von Fragen, ob die Sommerbäder in Österreich heuer überhaupt aufsperren können und wenn ja, unter welchen (praktikablen) Voraussetzungen. Ludwig betonte, dass gerade in Großstädten wie Wien die Freibäder eine wichtige Rolle spielten. Gleichzeitig räumte er ein, dass der nötige Sicherheitsabstand bei großem Andrang in den Badearealen bzw. den Becken selbst nicht gewährleistet werden könne.