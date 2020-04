Der Mai bringt neue Lockerungen, aber „nur nicht übermütig werden“

Wien – Für die Spitze der Bundesregierung war es gestern an der Zeit, gute Nachrichten zu verkünden. Wenn auch nur in einem groben Rahmen. Aber ab Mai wurden der Bevölkerung Entschärfungen für das Alltagsleben verkündet, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nannte dies mehrmals in der Pressekonferenz „neue Normalität“. Sein Parteifreund Innenminister Karl Nehhammer pflichtete ihm bei, Kurz erkennt „ein Licht am Ende des Tunnels“, als er sodann daran ging, „so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkungen wie notwendig“ zu verkünden.