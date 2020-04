Neustart der Gastronomie wird auch ein Neustart für Gäste-Gewohnheiten

Wien, Innsbruck –Lichtblick für die vom Coronavirus-Stillstand besonders betroffene Gastronomie: Ab 15. Mai sollen in Österreich Lokale wieder bis 23 Uhr öffnen dürfen – allerdings mit weiterhin strengen Auflagen. In den Restaurants und Lokalen werden die Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.

Regelungen zu Gruppengrößen und Abstandsmaßnahmen in der Gastronomie will die Regierung noch präsentieren. Kanzler Sebastian Kurz betonte am Dienstag bei der Pressekonferenz, dass die Situation in Restaurants jedenfalls eine andere sei als in Geschäftslokalen, die durch Regale verbaut sind.