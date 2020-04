Nick Hornby: Was wir schon immer über Sex nicht wissen wollten

Von Markus Schramek

Innsbruck – Nick Hornby hatte einmal eine zündende Idee: Fußball, Musik, Frauen. Das ergibt doch einen, sehr überschaubaren, Themenpool, in dem der nach Zerstreuung suchende Mann gerne fischt?

Einfach und wohl auch wahr, aber so gewieft und gewitzt über derartige Standards maskuliner Weltanschauung dahinzufabulieren wie der zwischenzeitlich 63-jährige Brite Hornby, ist dann ganz so einfach nicht. „Fever Pitch“, ein Auf- und Abgesang über Hornbys Herzblatt unter den fußballerischen Profi­klubs, den FC Arsenal aus London, und „High Fidelity“, eine geist- und lustreiche Abhandlung darüber, was der Musikgusto über potenzielle Bettgefährtinnen aussagt, gelten seit ihrer Veröffentlichung in den 90er-Jahren als Klassiker populärer Unterhaltungs­literatur. Übrigens völlig zu Recht, weil gut beobachtet, pointiert formuliert, locker und leicht sowie garantiert frei von Bedeutungsschwere oder Hirnlastigkeit.

Seither klopft Hornby in schöner Regelmäßigkeit in die Tasten. Seine Romanhelden könnten verwandt sein oder verhabert, so sehr ähneln sie einander: schwer sozialisierbare, aber liebenswürdige männliche Loser-Typen, die, gestützt von Frauen mit stark ausgeprägtem Helfer-syndrom, in Schlangenlinien durchs Leben navigieren.

Die Fans lieben Hornby. Und die Stars stehen Schlange, um bei der Verfilmung seiner Bücher mitzuwirken – siehe Hugh Grant in „About a Boy“ oder Pierce Brosnan in „A Long Way Down“.

Hornbys neues Werk, vom schlanken Umfang her ist es eher ein Werkl, ist eine Auftragsarbeit für das Fernsehen. „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ lief 2019 – unter dem Originaltitel „Stat­e of the Union“ und unter der Regie von Stephen Frears – als Serie im US-amerikanischen und im britischen TV. Jetzt ist das begleitende Buch auf Deutsch erschienen.

Das Set-up ist vielen, die schon ein paar Beziehungsjährchen auf dem Buckel haben, bestens bekannt: Anfängliche Romantik und die Schmetterlinge im Bauch haben sich nach 20 gemeinsamen (Ehe-)Jahren verflüchtigt. Sex wird von der wichtigsten zur Neben­sache. Im Falle von Tom und Louise, Hornbys aktuellen Charakteren, rührt sich im Schlafgemach rein gar nichts mehr. Louise geht in ihrer Einsamkeit fremd, reumütig will sie die Ehe retten. Doch Tom vollführt Kasperliaden, er zieht aus, ohne dass es die beiden Kinder zunächst auch nur mitbekommen. Ein wahrlich präsenter Vater.

Tom, eine typische Hornby-­Figur, ist Musikkritiker mit viel Fachwissen, allerdings auch schon längere Zeit ohn­e jeden Job. Das Geld bringt Gemahlin Louise heim, die sich als Ärztin tagsüber alten Menschen und abends dem gefrusteten Gemahl widmet.

Hilft alles nix, die Ehe steht vor dem lustlosen Aus, also ab zur Paartherapeutin. Schon deren schräger Vorname Kenyon löst bei Tom, der nolens volens zum Psycho-Talk mitkommt, reinsten Spott aus.

Zehnmal treffen sich Tom und Louise vor der Therapiestunde im Pub gegenüber, um sich Mut anzutrinken. Zehnmal wird man als Leser Ohren­zeuge eines artgerechten Dialogs zerrütteter Eheleute: „Wir fangen an zu reden, jemand sagt was Falsches, und dann reden wir nur noch über dieses Falsche“.

Die Therapeutin kommt weder in Persona vor noch selbst zu Wort. So bleibt man am Ende ratlos wie zuvor.

Die Beziehung kriselt weiter. Und es wird viel über Sex geschwafelt. Sexy wird Hornby­s neuester Wurf deswegen aber kein bisschen.