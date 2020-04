Am Ende der Geduld: Heuer kein Theater mehr?

Reitmeier hadert mit den unklaren politischen Vorgaben, was das Wiederaufsperren der Schauspielhäuser anbelangt. Eine Unklarheit, die von Vizekanzler Werner Kogler gestern weiter verlängert wurde. Kogler sprach von neuen Regeln für Veranstaltungen. Diese sollen bis Mitte Mai vorliegen. Auch die umstrittene Raum-Vorgabe, je 20 Quadratmeter Platz für Akteure auf der Bühne und für jeden Besucher, um Abstand zu halten, könnte sich ändern. „Darüber wird zu reden sein“, so Kogler.

Für Reitmeier steht eines jedenfalls fest: „Unter den bisher bekannten Bedingungen ist Theaterarbeit in jeder Hinsicht undenkbar.“ Einzelproben sollen im Mai wieder möglich sein, größere Proben dann im Juni, allerdings bis dato stets unter Wahrung des nötigen Abstandes und eben mit 20 Quadratmetern „Spielraum“ pro Person.

Auch die Chefs der Bundestheater nehmen sich die Politik zur Brust. Herbert Föttinger, der Leiter des Theaters in der Josefstadt, verlangt einen runden Tisch. Die Lage sei schon jetzt dramatisch: „Wir brauchen die Hilfe der Republik Österreich, sonst wird es den Tod der Kunst und Kultur geben“, formulierte es Föttinger im ORF-Kulturmontag mit drastischen Worten.

Schon ist die Rede davon, dass in Österreich ein regulärer Theaterbetrieb bis Ende 2020 überhaupt nicht mehr möglich sein könnte (während die Entscheidung, ob die Bregenzer und Salzburger Festspiele im Sommer doch noch stattfinden, in den Mai vertagt wurde). Kušej hält im APA-Interview eine klare Aussage der Politik für besser als weiteres Herumlavieren: „Wenn das bedeutet, dass bis zum Jahreswechsel gar nichts geht, dann werden wir damit umgehen. Aktuell passen wir von Pressekonferenz zu Presse­konferenz unsere Proben- und Spielpläne auf neue Situationen an .“