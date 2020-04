Raum-Vorgaben in Kultur: Kogler will über Quadratmeter reden

Die in der Kulturszene mit Entrüstung betrachteten Raum-Vorgaben in der Coronakrise dürften sich noch ändern. Der zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erklärte bei der Regierungs-Pressekonferenz am Dienstag: „Über die Quadratmeter wird zu reden sein.“ Bis Mitte Mai werde die Regierung neue Vorgaben machen.