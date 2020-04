Leobener von Enkel mit Messer attackiert und schwer verletzt

Ein 26-jähriger Obersteirer hat am Dienstagmittag in Leoben seinen Großvater (70) in dessen Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Zeugen riefen die Einsatzkräfte, der Mann ließ sich laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion widerstandlos festnehmen. Das Motiv der Tat war vorerst nicht klar, die Einvernahme dauerte am Abend noch an. Der Mann war nicht polizeibekannt.