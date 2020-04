Parteiaustritte nach Facebook-Postings bei FPÖ Burgenland

In der FPÖ Burgenland ist es am Dienstag aufgrund von Facebook-Postings zu zwei Parteiaustritten gekommen, teilte der stellvertretende Landesparteiobmann Alexander Petschnig mit. Eines der ausgetretenen Mitglieder hatte am Hitler-Geburtstag ein Foto von Eiernockerln mit grünem Salat gepostet, ein weiteres hatte den Beitrag kommentiert.