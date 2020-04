Sturzfluten im Jemen forderten mindestens sieben Tote

Bei Sturzfluten im Jemen sind seit Monatsbeginn mindestens sieben Menschen getötet und 85 weitere verletzt worden. Heftige Regenfälle und Überflutungen in den nördlichen Regionen des Landes hätten zu Todesopfern und zu erheblichen Schäden an Wohnhäusern sowie an Unterkünften für Binnenvertriebene geführt, teilte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) am Dienstag mit.