Südafrikas Präsident: „Historisches“ Corona-Rettungspaket

Wegen der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa ein milliardenschweres „historisches“ Rettungspaket verkündet. 500 Milliarden Rand (etwa 25 Milliarden Euro) - rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - würde die Regierung in die Wirtschaft und die Unterstützung der rund 58 Millionen Bürger stecken, sagte Ramaphosa am Dienstagabend.

In einer Ansprache an die Nation erklärte Ramaphosa: „Die Dimension dieses Notfall-Hilfsprogramms ist historisch.“ Ramaphosa hofft dabei auch auf Unterstützung aus dem Ausland. Man sei unter anderem mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IMF) im Gespräch.

Millionen von Südafrikanern in der informellen Wirtschaft oder ohne Arbeit kämpfen demnach um ihr Überleben, Armut und Nahrungsmittelunsicherheit haben sich in wenigen Wochen dramatisch verschlechtert. Daher würde unter anderem eine sechsmonatige Förderung von 50 Milliarden Rand diejenigen unterstützen, die am meisten unter dem Coronavirus leiden, so der Präsident. Zudem würden 100 Milliarden Rand für den Schutz von existierenden Arbeitsplätzen und neuen Jobs zur Seite gelegt werden.