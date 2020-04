Red Bull Salzburg nimmt Training wieder auf

Am Dienstag sind auch die Kicker von Fußballmeister Salzburg aus dem „Homeoffice“ auf den Platz zurückgekehrt. „Irrsinnig befreiend“, beschrieb Verteidiger Maximilian Wöber die erste Einheit, die in Kleingruppen zu je vier Spielern abgehalten wurde. Für Trainer Jesse Marsch steht vorläufig im Fokus, „wieder richtig fit zu werden“.

„Es war doch eine lange Zeit daheim“, meinte Wöber in der anschließenden Video-Pressekonferenz. „Es war richtig zach, die Motivation ist immer weniger geworden. Umso mehr Spaß hat es heute gemacht“, erzählte der ÖFB-Teamspieler. Die Einheit im Trainingszentrum Taxham wurde in zwei zeitlich getrennten Tranchen abgehalten, dabei zog sich eine Gruppe in der Red-Bull-Arena, die andere in Taxham um. Jede Gruppe kickte dann auf verschiedenen Plätzen.