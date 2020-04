FC Barcelona verkauft erstmals Namensrechte am Camp Nou

Der spanische Fußball-Topclub FC Barcelona will für die kommende Saison die Namensrechte am Estadio Camp Nou verkaufen. Das Geld wird für Forschungsprojekte im Kampf gegen Covid-19 „in Katalonien und dem Rest der Welt“ gespendet. Das teilten die Katalanen am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Das hat es in der Geschichte des 1957 eingeweihten Camp Nou noch nie gegeben.