Auswirkungen auf Sportsektor laut EU-Ministern weitreichend

Die EU-Sportminister haben sich am Dienstag erstmals über den weitreichenden Einfluss der Corona-Pandemie auf den Sportsektor ausgetauscht. In einer Videokonferenz wurden unter anderem Möglichkeiten besprochen, das Training von Leistungssportlern aufrechtzuerhalten und die körperliche Aktivität der EU-Bürger zu steigern, wie die kroatische Ratspräsidentschaft am Dienstag mitteilte.