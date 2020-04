Deutschen Industrie warnt vor Exportstopps bei Medizingütern

So gefährdeten die Beschränkungen beim Export von Schutzanzügen, Atemmasken oder Handschuhen beispielsweise auch die Fertigung in sogenannten Reinräumen – klinisch sauberen Umgebungen, wie es sie auch in der Arzneimittel-Herstellung gibt: Ohne Schutz keine Produktion. „Gerade in der Krise zeigt sich, wie wichtig der Einsatz für einen offenen Welthandel ist“, sagte Kempf. Gefragt seien nun die führenden Industrie- und Schwellenländer der Staatengruppe G20, fordert der BDI-Chef. Sie müssten rasch damit beginnen, die Beschränkungen wieder abzubauen. Europa, so Kempf, solle dabei „mit gutem Beispiel vorangehen.“