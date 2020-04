Einwanderungsstopp in USA soll 60 Tage dauern

Die von US-Präsident Donald Trump wegen der Coronavirus-Pandemie geplante Aussetzung der Einwanderung in die Vereinigten Staaten soll mindestens 60 Tage dauern und nur Green Cards betreffen. Vor Ablauf dieses Zeitrahmens solle eine mögliche Verlängerung der Maßnahme geprüft werden, sagte Trump am Dienstag während seines täglichen Briefings zur Corona-Krise im Weißen Haus.

Das entsprechende Dekret werde er „wahrscheinlich“ am Mittwoch unterzeichnen. Die Suspendierung der Einwanderung gelte nur für Menschen, die ein permanentes Aufenthaltsrecht - also eine sogenannte Green Card - anstreben, erläuterte der US-Präsident. Sie gelte nicht für Antragsteller, die nur vorübergehend in den USA wohnen wollten.