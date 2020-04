„Natur-Künstler“ Lois Weinberger 72-jährig gestorben

Weinberger wurde am 24. September 1947 in Stams (Tirol) geboren. Nach einer Ausbildung zum Schlosser und Kunstschmied besuchte er die Wiener Kunstschule. Seine oft an der Schnittstelle von Kunst und Natur angesiedelte Arbeit brachte Weinberger 1991 u.a. eine Einladung zur Biennale in Sao Paulo ein. Breiter bekannt wurde Weinberger als er 1997 bei der documenta X ein Bahngleis am Kasseler Kulturbahnhof über eine Länge von 100 Metern mit nicht-heimischer Botanik vom Balkan bepflanzte. 2009 wurde Weinberger zusammen mit seiner Frau Franziska in den Österreichischen Pavillon der Biennale Venedig eingeladen, 2017 bespielte er erneut die documenta in Kassel und deren Ableger in Athen.