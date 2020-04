Album zu Mega-Konzert „One World: Together at Home“

Lady Gaga, Elton John und viele weitere Weltstars haben am Wochenende mit einem virtuellen Mega-Konzert den Helfern in der Corona-Pandemie gedankt - nun können sich alle, die nicht dabei sein konnten, die Auftritte noch einmal anhören. Die Hilfsbewegung World Citizen hat ein Album zu „One World: Together at Home“ mit allen 79 Songs veröffentlicht.