„Keine Abstriche" bei Investitionen in Maßnahmen gegen Naturkatastrophen

Innsbruck, Wien – Unverzichtbar für die Sicherheit der Bevölkerung und zudem ein Motor für die lokale Wirtschaft: Obwohl durch die Corona-­Krise viele öffentlich­e Gelder umverteilt werden und der Fokus vielfach auf dem Gesundheitssystem liegt, sollen in Tirol die Investitionen in Maßnahmen gegen Naturkatastrophen auch in den kommenden Jahren nicht gekürzt werden. Heuer sind dafür 72 Millionen Euro veranschlagt, wie die zuständigen Bundes- und Landesbehörden gestern bei einer Online-Pressekonferenz berichteten.