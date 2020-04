Zweijährige bei Fenstersturz in Wien-Penzing schwer verletzt

Eine Zweijährige ist Mittwochfrüh aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in Wien-Penzing gestürzt. Das Mädchen erlitt laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer schwere Kopfverletzungen. Sie wurde von der Berufsrettung an Ort und Stelle versorgt und anschließend via Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.