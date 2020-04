Australien will Untersuchung von Corona-Ausbruch

Australiens Ministerpräsident Scott Morrison fordert eine Untersuchung des Ausbruchs der Corona-Pandemie in China und hat deswegen auch mit internationalen Regierungschefs telefoniert. China müsse die Hintergründe des Ursprungs in der Provinzhauptstadt Wuhan aufklären, teilte die australische Regierung mit.

In französischen Regierungskreisen hatte es vergangene Woche geheißen, man sehe keine Beweise dafür, dass das Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen soll. In den USA hatte es in den vergangenen Tagen angesichts der stark steigenden Zahlen an Corona-Infizierten erhebliche Vorwürfe gegen China gegeben. Der US-Staat Missouri reichte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bei einem US-Bundesgericht Klage gegen China ein.