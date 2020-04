WWF-Kritik an „mutlosem“ Klimaschutz-Papier

Die Umweltschützer bemängelten am Mittwoch die „Maßnahmentabelle des Bundes und der Länder für die Jahre 2019 und 2020“ nach einer ersten Analyse des Dokuments als „mutlos“. „Dieses Verhandlungsergebnis ist ein Desaster“, meinte WWF-Klimasprecher Karl Schellmann. „Da nur wenige der Maßnahmen quantifiziert wurden, kann auf Basis der vorliegenden Informationen keine konkrete Einschätzung zur Wirkung der Maßnahmen und ihren Beitrag zur Zielerreichung bis 2020 getroffen werden“, stehe wörtlich im Bund-Länder-Papier.

Die vom koordinierenden Klimaschutzressort als Gesprächsergebnis von Bund und Ländern vorgelegte Tabelle bestehe „aus längst bekannten Initiativen und vagen Strategien“, obwohl gesetzlich eine „Stärkung bestehender oder Einführung zusätzlicher Maßnahmen“ erfolgen müsste. „Die Politik nimmt ihre eigenen Gesetze offensichtlich nicht ernst genug“, so Schellmann. Der „Klimasünder“ Verkehr werde geschont, auch alle umweltschädlichen Subventionen lasse man „ungebremst weiterlaufen“. Das Steuersystem werde „nur minimal angetastet“.

„Gerade das Finanzministerium müsste hier als Leuchtturm agieren anstatt Relikte wie das Dieselprivileg zu konservieren. Damit bleibt Österreich eine Steuer-Oase, die den Schwerverkehr magisch anzieht“, kritisierte Schellmann. Und an die Bundesländer gerichtet: „Baustandards sind nicht am Stand der Technik, Wohnbaugelder werden viel zu wenig für die thermische Sanierung eingesetzt, in Städten dominiert eine autozentrierte Verkehrspolitik.“