Zweijährige bei Fenstersturz in Wien-Penzing schwer verletzt

Eine Zweijährige ist Mittwochfrüh aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in Wien-Penzing gestürzt. Das Mädchen erlitt laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer schwere Kopfverletzungen. Sie wurde von der Berufsrettung an Ort und Stelle versorgt und anschließend via Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen befindet sich außer Lebensgefahr.