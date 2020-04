Österreich meldete 2019 0,7 Prozent Budgetüberschuss

Im vergangenen Jahr, vor Ausbruch der Coronakrise, hatten 16 Staaten der Europäischen Union einen Budgetüberschuss verzeichnet. An erster Stelle stand dabei Dänemark mit 3,7 Prozent - wobei Eurostat deutliche Vorbehalte bezüglich der Qualität und Vollständigkeit der dänischen Daten äußerte. An zweiter Stelle stand Luxemburg mit 2,2 Prozent. Österreich war das achte Land in der Reihe, hinter Deutschland (1,4 Prozent) und vor Malta, Slowenien und Schweden (je 0,5 Prozent).

Zwei Länder, Frankreich und Rumänien, lagen hingegen bei oder über dem in den Maastricht-Kriterien erlaubten Defizit von drei Prozent, nämlich bei -3,0 bzw. -4,3 Prozent. In Elf EU-Ländern lag die Quote der Staatsverschuldung über den in den Maastricht-Kriterien genannten 60 Prozent des BIP; bei Österreich waren es 70,4 Prozent, was gegenüber 2018 um 3,6 Prozentpunkte weniger bedeutete.