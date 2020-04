Mils – Eigentlich hätte der Milser Gemeinderat bereits am Dienstag (28. April) über eine Bebauungsplanänderung zur geplanten Ansiedelung der Firma Tiroler Bio Pilze befinden sollen. Wie die TT exklusiv berichtete, plant das Unternehmen – derzeit noch mit Sitz in Thaur – östlich der Milser Dorfstraße eine neue Firmenzentrale samt Verwaltung, Verpackung und Hallen für die Pilzproduktion. Die Produktionsstandorte in Thaur und Hall sollen bestehen bleiben, die Firma möchte die Mitarbeiterzahl auf insgesamt rund 60 verdoppeln, langfristig auf bis zu 90 steigern.