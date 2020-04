Innsbruck – Im Hintergrund ein weinendes Kind und eine verzweifelte Mutter, im Vordergrund Corona-maskierte Polizisten der Einsatzeinheit. „Ich will bei meiner Mama bleiben“, fleht das elfjährige Mädchen. Die Mutter fordert die Beamten und die Behördenvertreterinnen schreiend zum Verlassen der Wohnung auf. Wenig später endet das beklemmende Video, das die Innsbruckerin am Mittwochvormittag mit dem Handy gefilmt und live auf Facebook veröffentlicht hat. Das Flehen des Mädchens blieb erfolglos. Wie Wigbert Zimmermann, Vizepräsident des Oberlandesgerichts, bestätigt, wurde die Elfjährige im Zuge der Amtshandlung der Mutter abgenommen und dem Vater übergeben. „Dem gesetzlichen Auftrag wurde Rechnung getragen“, so Zimmermann weiter. Die Folge eines jahrelangen Obsorgestreits.